In fuga sui tetti: è caccia all'uomo, dispiegamento di forze dell'ordine in centro storico

Intorno alle 16.30 di martedì, il centro cittadino di Vicenza è stato preso d'assalto dalle forze dell'ordine, impegnate in una caccia all'uomo.

Stando alle prime informazioni un giovane sarebbe fuggito sui tetti per eludere un controllo della Polizia locale che l'ha fermato nelle vicinanze di Campo Marzo. Per fermarlo è stato chiesto l'intervento della polizia e dei Vigili del fuoco che che grazie ai mezzi in dotazione sono riusciti a fermare la corsa del fuggitivo che è stato quindi portato in Questura.