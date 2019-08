Allarme uscita gas per strada: tubo divelto da un trattore 

Alle 20 circa di martedì i vigili del fuoco sono intervenuti in Via dello Sport a Isola Vicentina per la rottura di un tubo della rete gas metano. L'allarme è stato dato da alcuni abitanti della zona, che hanno sentito l'odore e il rumore della fuoriuscita del metano a bordo della strada.

I pompieri arrivati dal distaccamento di Schio, hanno momentaneamente bloccato la fuoriuscita del gas con un cuneo di legno e del nastro sigillante. l tecnici della rete gas chiamati intervenuti successivamente, hanno provveduto al ripristino della conduttura di bassa pressione. Il tubo è stato probabilmente danneggiato inavvertitamente da un trattore agricolo. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza.