Fuga di gas: intossicate due persone

Sono finiti in ospedale con un'intossicazione da monossido di carbonio. Nella notte tra lunedì e martedì, in un'abitazione in via Del Rovere a Sarcedo, due uomini di origine straniera sono stati soccorsi da un'ambulanza del Suem per aver respirato del gas uscito da una stufa usata per riscaldarsi.

L'episodio è avvenuto verso le 3 di notte. La stufa, probabilmente guasta, ha rilasciato le pericolose esalazioni. Gli uomini, ricoverati al San Bortolo in codice giallo, sono stati sottoposti a un trattamento di ossigeno in camera iperbarica.