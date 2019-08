Fuga di gas introvabile da ore: si spacca la strada

Preoccupazione nel quartiere Santa Bertilla a Vicenza per la perdita da una condotta del metano che non si riesce a trovare. E accanto ai numerosi cantieri sparsi in tutta la città in questi giorni di fine agosto, ne spunta un altro non programmato.

Dalle 15:30 di venerdì, infatti, i vigili del fuoco sono impegnati in via Pecori Giraldi dopo aver constatato la presenza di gas in alcune caditoie delle fognature.

Alle 20:00 erano ancora in corso i lavori di scavo, con le ruspe che spaccavano l'asfalto, da parte dei tecnici dell'azienda del gas per la ricerca della perdita nella condotta del metano. I vigili del fuoco stanno assicurando la sicurezza al cantiere in corso. DIsagi alla circolazione nel tratto di strada interessato