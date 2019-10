Fuga di gas in casa: donna in ospedale

Una donna, unica inquilina di un appartamento in via Paiello a Vicenza, è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale per una sospetta intossicazione da monossodio di carbonio.

La donna si trovava da sola nella sua abitazione quando si è sentita male e ha chiamato il pronto soccorso. I sanitari sono arrivati sul posto con i vigili del fuoco che hanno effettuato i rilievi per stabilire le cause del malore e trovare eventuali perdite di gas. La fuga è probabilmente scaturita da una caldaia metano.

La signora, sottoposta a dei controlli, sta bene.