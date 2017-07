Vicenza, fa un frontale con la minicar: la polizia lo trova quasi in coma etilico

Un vicentino 48enne nella notte tra venerdì e sabato, verso le una in via Fabiani, una laterale di viale della Pace, è stato ricoverato al pronto soccorso con ferite varie ma sopratutto con un tasso alcolico di 2,39 gl, ad un passo dal coma etilico.

L'uomo, infatti, non era nemmeno in grado di descrivere la dinamica dell'incidente tanto era ubriaco. Secondo le prime ricostruzioni sembra però che un'altra macchina lo abbia centrato in pieno, visto che per terra c'erano pezzi di carozzeria non appartenenti alla sua minicar. Il 48enne, che ha il patentino per guidare la piccola vettura, era già stato sanzionato anni fa con il ritiro della patente per guida in stato d'ebrezza.

Di sicuro non la passerà liscia questa volta. La questura, oltre ad aspettare che si riprenda, sta nel frattempo svolgendo delle indagini e controllando eventuali telecamere di sicurezza per rintracciare il pirata della strada fuggito.