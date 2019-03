Friday for Future a Valdagno: «Nessuna manipolazione ma un percorso condiviso. Orgogliosi dei ragazzi»

Ha provocato una polemica furibonda, sfociata anche sui social network, il corsivo di Marco Milioni, in cui si criticava la modalità di gestione della manifestazione "There is no planet B" nella Valle dell'Agno.

L’idea della manifestazione è nata all’Istituto Artusi di Recoaro da un gruppo di ragazzi, che hanno poi contattato i rappresentanti degli studenti degli altri Istituti Superiori della Vallata per organizzare un evento che potesse sensibilizzare i coetanei e i cittadini sulle problematiche ambientali. La proposta è giunta anche al Collegio Docenti del nostro Istituto. Avremmo potuto rispondere “NO” alla richiesta dei ragazzi di trasformare uno sciopero in una manifestazione in cui la scuola, condividendo le loro motivazioni, li affiancava e sosteneva, e sarebbe stato MOLTO più facile: nessuna difficoltà organizzativa e nessuna responsabilità.

Spiega la professoressa Afra Gecele, dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore Marzotto Luzzatti di Valdagno, anche a nome degli altri docenti.

Abbiamo invece valutato che questa richiesta fosse bellissima: i ragazzi ci chiedevano di essere con loro, riconoscendo la manifestazione come un logico corollario delle attività sull’ambiente e la sua salvaguardia (il progetto “Scuola Eco- attiva è inserito nel PTOF e rientra negli obiettivi del Piano di Miglioramento) che la scuola propone, in cui crede e in cui è evidentemente riuscita a coinvolgerli appieno. Siamo orgogliosi di come sono riusciti ad organizzare la manifestazione, del loro senso di responsabilità, della maturità che hanno dimostrato, anche nel difendere le loro scelte di fronte a critiche gratuite e di parte, oltre che destituite di fondamento.

prosegue Gecele, che conclude: