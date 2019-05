«Non abbiate timore di aprirvi: insieme ce la possiamo fare»

Franco Ghirardello, lo speaker di Radio Padova che vive a Breganze nel Vicentino, dopo avere denunciato pubblicamente la situazione di abbandono in relazione alla malattia della madre ha deciso di raccontare il dettaglio della sua storia alle telecamere di Vicenzatoday.it spiegando che dopo il servizio del 3 maggio finalmente la madre è stata accolta presso una struttura specializzata di Malo, nell’Alto vicentino.

Nella testimonianza raccolta da Giulia Guidi con la collaborazione di Marco Milioni, il dj, parla a tutto tondo della sua esperienza e sprona le famiglie a non tenere per sé per un male inteso «senso del pudore» situazioni che meritano di essere affrontate con l’ausilio degli enti pubblici. «Ci sono troppi pochi posti letto nelle strutture dedicate» spiega Ghirardello appellandosi alle autorità, Regione in primis.