Irriducibile del crimine elude la sorveglianza speciale: arrestato

I carabinieri della Stazione di Brendola, nel pomeriggio di giovedì, hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza nei confronti di Francesco Torsello, 68enne residente ad Arcugnano, il quale, riconosciuto colpevole di aver reiteratamente violato gli obblighi imposti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, è stato condannato ad espiare la pena di mesi 9 di arresto, in regime di detenzione domiciliare.

Torsello, con una lunga lista di reati alle spalle, non è nuovo all'evasione: qualche anno fa venne rintracciato in un bar della città e in auto gli fu trovato un taser, di cui non seppe dare spiegazioni.