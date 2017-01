Francesca Michielin in love: la bassanese e il rapper Clementino sempre più vicini

Francesca Michielin e il rapper Clementino, prossimo alla partecipazione al Festival di Sanremo, si sarebbero fidanzati. Ad oggi nessuna conferma nè smentita dagli interessati ma questa liaison ha già fatto il giro sul web.

Dopo l'anno magico dal punto di vista professionale: secondo posto al Festival di Sanremo, l'Eurovision Song Contest, e la colonna sonora del film "Piuma" alla 73^ mostra del cinema di Venezia, potrebbe esserci una svolta anche dal punto divista sentimentale per la bassanese lanciata dal talent di X Factor.

A dare l’indiscrezione è il settimanale Novella 2000. Sui loro profili social però non c'è traccia, anche se un post scritto dalla cantante il 2 gennaio fa pensare proprio a "O vient", una delle hit del rapper: "Primi giorni di gennaio, primo lunedì del 2017, quindi buon anno! Anzi, come piace dire a noi, BUON VENTO! Sarà un anno bellissimo, con venti sempre a favore. Magari qualche periodo di bonaccia, sapete com'è... ogni tanto ci vuole, ma sarà per voi, per noi, un gran bel viaggio. Auguri".