Francesca Chillemi sposa? Solo per fiction: "Il matrimonio è superato"

Domenica sera il ritorno su Rai1 della fiction "Che Dio ci aiuti", arrivata alla quarta stagione. La prima puntata è iniziata con una scena attesissima dai telespettatori: il matrimonio tra Azzurra e Guido, interpretati da Francesca Chillemi e Guido Guanciale.

Francesca Chillemi, miss Italia 2003, dal 2011 interpreta il ruolo di Azzurra Leonardi, una ragazza viziata che vive un rapporto conflittuale col padre, l'avvocato del proprietario del convento. Nel corso delle puntate, con l'aiuto di Suor Angela, impara a non rivolgere la propria attenzione solo su se stessa e comprende che l'università non fa per lei, decidendo quindi di andare a lavorare per mantenersi economicamente da sola.

Inizia quindi a fare la tata al "Nano", ovvero Davide, il figlio che la ex moglie di Guido ha avuto da una relazione extraconiugale e che ha affidato alle cure di Suor Angela in punto di morte. Un lavoro che porta Azzurra a stare a stretto contatto con l'avvocato Corsi. I due si innamorano e, tra mille colpi di scena, coronano il loro sogno d'amore.

Francesca Chillemi nella vita privata è legata a Stefano Rosso, figlio del patron Diesel. Dalla Sicilia si è trasferita al nord e vive in Veneto, a Bassano del Grappa, con la sua famiglia e dal 22 febbraio 2016 è mamma di Rania ma al matrimonio proprio non ci pensa. O almeno questo è quello che trapela da un'intervista rilasciata al settimanale Gente dalla bella attrice.

“Penso che sia ormai superato in quasi tutto il mondo, quello che conta sono i principi. Se Stefano ed io non avessimo in comune quelli non avremmo fatto un figlio. Il mio sogno romantico era quello di avere una famiglia, non una bella festa di nozze“.