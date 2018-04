Frana sul Brenta: anche i droni per il monitoraggio

Anche una delegazione tecnica della Difesa del Suolo e del Genio Civile regionale era presente mercoledì a Cismon del Grappa, ai piedi della frana, in sinistra Brenta e successivamente a Enego.

"Dai rilievi fatti, abbiamo potuto constatare che non c’è un preoccupante problema idraulico, sebbene in presenza della strozzatura dell’alveo creata dalla frana", a dirlo è l'assessore Gianpaolo Bottacin. "Nel corso del sopralluogo – aggiunge - i nostri tecnici hanno peraltro preso atto che la frana sembra ancora attiva, assistendo a piccoli scoscendimenti ancora in corso. Per questo è stato consigliato al Sindaco di chiudere la stradina che porta al piede della frana e di emettere una ordinanza di divieto di transito". "Per quanto riguarda la frana sul lato del Comune di Enego - conclude Bottacin - si è invece potuto riscontrare che, a causa della particolare composizione geologica della zona, formata da dolomia e calcari di due differenti tipologie sovrapposti alla base stessa, risultano evidenti linee di frattura. Per questo motivo proseguiremo i rilievi anche con appositi droni".