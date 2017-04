Foza, rogo in segheria: danni ingenti

CI sono volute cinque ore per domare l'incendio divampato in un locale tecnico di una falegnameria.alle 21.30 di martedì via Cruni a Foza per l’incendio divampato,



I pompieri di Asiago intervenuti con due automezzi, sono riusciti a circoscrivere l’incendio, che intanto si era esteso a parte del laboratorio. Danni da calore e da fumo ai macchinari e alla struttura. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 5 ore con la messa in sicurezza della falegnameria.