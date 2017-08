Foto porno della manager su Google: arrestato per stalking informatico

Aveva creato decine di profili social e pagine web in cui il nome della vittima venva associato ad immagini e video porno, con cui lei non aveva nulla a che fare.



La persecuzione da parte di un 29enne valdagnese ai danni di una manager di Piacenza è durata per mesi, finchè la donna non ha denunciato tutto alla polizia postale della sua città che, su mandato della procura, ha iniziato e portato a termine le indagini. Sembra che all'origine della vendetta ci siano motivazioni legate al lavoro.



Il vicentino è stato arrestato nelle scorse ore dai carabinieri di Valdagno con l'accusa di "stalking informatico": si tratta di uno dei primi provvedimenti cautelari eseguiti in Italia per questo tipo di reato. Maggiori dettagli sulla vicenda verranno forniti dalla procura in mattinata.