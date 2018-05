Foto minorenne nuda in rete, aperta inchiesta: a Vicenza 4 casi a settimana

Diffusione di materiale pedopornografico in rete che riguarda sopratutto minorenni. Foto rubate e diffuse suoi social network o attraverso le app di messaggistica quali whatsapp. Un fenomeno molto diffuso anche a Vicenza, con segnalazioni e denunce continue. Secondo la squadra mobile sono almeno 3 o 4 alla settimana i casi del genere che riguardano gli adolescenti vicentini.

Uno degli ultimi in ordine di tempo, per il quale è scattata una denuncia contro ignoti da parte di una famiglia vicentina, riguarda una studentessa di 17 anni La ragazza si era scattata dei selfie che la ritraevano nuda in camera e in bagno. Immagini piccanti, viste da decine di persone, che qualcuno le ha rubato e poi ha diffuso a conoscenti e amici attraverso whatsapp.

La studentessa, ignara del fatto, ha scoperto solo tempo dopo la violazione della privacy ricevendo messaggi con proposte sessuali sul suo profilo Facebook. Da qui, dopo la denuncia, sono partite le indagini della polizia che ha già individuato un minorenne, segnalato in procura per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, che avrebbe ricevuto le foto per poi inoltrarle ai suoi contatti. Rimane invece ancora sconosciuta l'identità dell'autore del furto così come il metodo usato per sottrare le foto all'adolescente.