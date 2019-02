Rogo in una palazzina: una decina di intossicati, una donna si è gettata dal terzo piano

E' di 8 persone intossicate, tra cui due bambini, e di una ferita grave il bilancio dell'incendio avvenuto alle sette di questa mattina in via Cividale 73 a Torri di Quartesolo.

Dai primi accertamenti tuttora in corso è stato appurato che le fiamme interessavano un appartamento al primo piano, occupato da una famiglia di nazionalità ghanese per poi propagarsi al corrispondente appartamento che si trova al secondo piano, occupato da una famiglia di nazionalità macedone. Nella concitazione del momento una 48enne di nazionalità cinese, temendo che le fiamme potessero estendersi al proprio appartamento ubicato al terzo piano, colta dal panico si lanciava da un’altezza di circa dieci metri procurandosi lesioni in corso di accertamento per le quali, al momento, non risulta correre pericolo di vita.

Altre otto persone, tra cui due bambini, per intossicazione, sono state soccorse dal 118 e trasportate precauzionalmente presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Vicenza per gli accertamenti del caso. I danni sono al momento da quantificare e gli appartamenti interessati dalle fiamme sono stati dichiarati inagibili. Le prime verifiche escluderebbero l’origine dolosa.

I vigili del fuoco sono intervenuti con tre mezzi e hanno lavorato circa tre ore per domare il rogo. Sul posto anche le ambulanze del Suem 118 e i carabinieri della Stazione di Torri di Quartesolo e della Compagnia SeTAF