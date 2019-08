Foto dei bimbi postate sui social: fioccano le denunce con richieste di risarcimento

Basta un attimo. Foto di bimbi in piscina scambiate su una chat di Whatsapp che finiscono sui social, immediata la reazione dei genitori. Come riporta Il giornale di Vicenza la vicenda vedrebbe protagonisti un gruppo di genitori di bambini che frequentano una terza elementare di Vicenza.

Al centro della questione ci sarebbero alcuni scatti che immortalano i bambini in costume da bagno in un momento di svago in piscina. Immagini che sarebbero state condivise su un gruppo Whatsapp creato proprio tra i genitori. Il problema sarebbe sorto quando il papà di un bambino che era in piscina, avrebbe preso nei giorni successivi alcune di quelle immagini e le avrebbe postate sul suo profilo Facebook. Cosa che avrebbe replicato anche un altro papà.

Azione che non è stata presa di buon grado da sei genitori che, una volta accortisi del fatto avrebbero chiesto ad entrambi di rimuovere quelle foto. Richiesta che sarebbe stata parzialmente accolta dal momento che gli scatti sarebbero rimasti con l'unica accortezza dei visi un po' oscurati.

Ecco che cinque famiglie si erano rivolte alle forze dell'ordine per la violazione della privacy dei minorenni. Da lì era partita un'indagine. Nelle ultime settimane ci sarebbe stata una svolta: tutte le famiglie sarebbero pronte a ritirare le querele perchè i due padri "sotto accusa", si sarebbero resi disponibili a pagare il risarcimento danni richiesto proprio per mettere fine alla vicenda. Soldi che le "parti lese" si sarebbero dette propense a devolvere in beneficenza.