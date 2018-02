Caracol: tutte le iniziative della fondazione dedicata a Olol Jackson

"La vita è una, è tanta, c'è tanta roba dentro e sono tante le cose che dobbiamo conquistare. Per noi e per gli altri" (Olol Jackson)

È stato presentato domenica pomeriggio al cento sociale Bocciodromo di via Rossi a Vicenza il progetto "Caracol Olol Jackson” davanti a una sala gremita di persone. Sono tre gli ambiti nei quali si muoverà la neonata associazione dedicata al sindacalista e simbolo dell'antagonismo vicentino prematuramente scomparso a soli 48 anni lo scorso 30 settembre: salute, sport e cultura. Olol è stato ricordato anche dall'ex deputato e assessore Gianfranco Bettin che assieme a Marco Paolini ha presentato il libro "Le avventure di numero primo"

Durante la presentazione del progetto sono state annunciate anche due iniziative di solidarietà verso le vittime del raid razzista di Macerata dove un italiano, Luca Trani, ha sparato contro degli immigrati. Il prossimo venerdì alle 9:00, con appuntamento in piazza Castello a Vicenza, si svolgerà un corteo antifascista mentre per il giorno dopo è prevista la partenza di un pullman con destinazione Macerata in cui si svolgerà una manifestazione antirazzista.

CARACOL OLOL JACKSON: LE INIZIATIVE

