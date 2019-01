Folla in piazza per dire "Stop" all'accoglienza

"La manifestazione a Recoaro è stata un successo propedeutico non di certo per instillare l'odio o sentimenti discriminatori verso i migranti come sostengono coloro che vorrebbero Recoaro e il resto della provincia invasa da migliaia di falsi profughi. I tanti recoaresi scesi in piazza hanno dimostrato di aver scelto da che parte stare, uscendo dalle proprie case per affermare con la propria presenza un no fermo e determinato all'utilizzo dell'ex albergo Al bersagliere per i richiedenti asilo e un no altrettanto deciso all'accoglienza imposta dai prefetti al soldo di un Governo abusivo"