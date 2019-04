Si fingono medici e tentano di derubare un'anziana malata immobilizzata a letto

Truffatori con sempre meno scrupoli, tanto di avere il coraggio di approfittarsi di una malata costretta a letto e impossibilitata a muoversi. È successo giovedì a Rossano Veneto. La donna, una 77enne, aveva lasciato la porta di casa aperta perché aspettava il dottore e non poteva alzarsi dal letto.

A casa si sono invece presentati, verso le 12:30, due individui che si sono classificati come medici arrivati per prestagli delle cure. La donna, che era al telefono con la figlia, ha fatto entrare i due truffatori in camera e, mentre uno la distraeva, l'altro si era messa a frugare nella borsetta dell'anziana.

La signora si è però accorta del tentato furto e ha subito comunicato la cosa la figlia la quale ha chiamato il commissariato di Bassano del Grappa. I due, una volta scoperti, se la sono subito data a gambe levate non riuscendo nel loro criminoso intento.