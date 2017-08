Grumolo delle Abbadesse, finisce col furgone nel fossato: autista miracolato

Pauroso incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, lungo la strada regionale 11 a Vancimuglio, frazione di Grumolo della Abbadesse. Poco dopo le 17 di mercoledì, per cause ancora in corso di accertamento, un furgone è uscito fuori strada, cappottandosi nel fossato a lato della careggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il Suem di Vicenza, che hanno portato l'autista del furgone in ospedale per dei controlli ma, a quanto sembra, l'uomo è uscito praticamente illeso dall'abitacolo. I pompieri hanno messo in sicurezza la careggiata e levao il mezzo gravemente danneggiato dal fossato.