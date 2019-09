Perde i soldi alle slot e per nasconderlo alla compagna finge un'aggressione

Le indagini svolte dai carabinieri non lasciano alcun dubbio, la rapina che raccontava di aver subito nel garage di casa era in realtà un fake. Nei guai un operaio 31enne di Torri di Quartesolo, denunciato per simulazione di reato