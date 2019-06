Auto saccheggiate, senza tetto e tossici in zona Parco Querini

Ennesima segnalazione da parte di un lettore della situazione di degrado in cui versa la zona nei pressi di Parco Querini. La notte scorsa sono stati rotti a scopo di furto i finestrini di almeno otto auto: magro, ovviamente, il bottino, ma salato il costo per la riparazione dei danni. Non è la prima volta che in quella zona del centro storico avvengono episodi simili.

Inoltre, nelle vie limitrofe al parco monumentale, vicino alla chiesa di Araceli, trovano rifugi di fortuna sbandati e senza tetto, e sono state documentate con foto e filmati quotidiane scene di spaccio e di consumo di droga.