Fiamme nella notte: auto distrutta dal rogo

Un corto circuito avrebbe provocato l’incendio di un auto nella notte tra lunedì e martedì. Alle 4.40, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Bruno Dal Maso a Chiampo per spegnere il rogo.

I pompieri arrivati da Arzignano, hanno domato le fiamme che hanno avvolto una Volkswaghen Passat parcheggiata la sera prima sotto casa dal proprietario. Il rogo si è sviluppato nella parte anteriore della vettura, interessando il cofano motore, che ha irrimediabilmente danneggiato il mezzo.

Il proprietario dell’auto avrebbe dichiarato di aver avuto un diverbio con un altro uomo prima di parcheggiare l’auto. Le cause dell’incendio, che sembrano essere di natura accidentale, sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.