Fiamme in un'abitazione: principio d'incendio spento dai pompieri

Alle 10:30 di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti per un principio d’incendio in una casa di via Zara ad Arzignano: nessuna persona è rimasta coinvolta. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, entrati nell’abitazione indossati gli autoprotettori, hanno subito estinto il piccolo focolaio, che ha interessato il piano cottura e la cappa di aspirazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fumo all’interno di tutta la zona giorno. L’allarme alla sala operativa dei vigili del fuoco è stato dato da un vicino di casa, il quale ha notato il fumo fuoriuscire dall’abitazione. Gli operatori hanno subito provveduto ad arieggiare i locali con un elettroventilatore, ripristinando la sicurezza dell’abitazione. Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra intervenuta.