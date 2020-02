Fiamme dalla canna fumaria: rogo nel sottotetto

Verso le18:15 circa di sabato i vigili del fuoco sono intervenuti in via Garibaldi a Valstagna per l’incendio di un sottotetto di un’abitazione innescato da una canna fumaria.

I pompieri arrivati da Bassano del Grappa e da Vicenza con l’autoscala, hanno dovuto rompere il contro soffitto in cartongesso dell’abitazione per poter spegnere le travi in legno interessate dalla combustione. Gli operatori hanno poi proceduto al controllo restante delle altre travature per poi puntellare la struttura del tetto.