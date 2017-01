Festività e vacanze, il 2017 è l'anno del week end lungo

Se il 2016 ha annullato tutte, o quasi, le possibilità di fare qualche giorno di non lavoro eccetto le festività "comandate", il 2017 giocherà a favore dei lavoratori. Si inizia con l’Epifania che cade di venerdì, Pasqua e Pasquetta, il 16 e 17 aprile, ovvimente di domenica e lunedì mentre il 25 aprile, festa della Liberazione sarà di martedì.

Il 1° maggio, festa dei lavoratori, cadrà di lunedì mentre il 2 giugno, festa della Repubblica, sarà di venerdì. Ferragosto cadrà di martedì e, chiusa la parentesi estiva, si andrà al primo novembre 2017: giorno di Tutti i Santi che sarà di mercoledì. L'8 dicembre, giorno dell’Immacolata sarà di venerdì, Natale e Santo Stefano saranno infine di lunedì e martedì.

L'occasione migliore per programmare una gita fuori porta, usufruendo di qualche giorno in più rispetto al week end, sarà dunque in primavera con il 25 aprile, 1° maggio o 2 giugno. Un'altra occasione ghiotta potrebbe arrivare con il "ponte ai morti" dato che il primo novembre cade di mercoledì. Dicembre sarà invece un po' avaro dal momento che le feste "comandate" cadono a ridosso del fine settimana.