Festino alcolico abusivo: fuggi fuggi in hotel all'arrivo della polizia

Inseguimento tra poliziotti e ragazzi entrati abusivamente all'interno dell'hotel Verdi in via Lanza, zone Cattane, nella serata di venerdì. Gli uomini della questura sono intervenuti sul posto dopo che il portiere li aveva avvisati che alcuni giovani stavano facendo un festino a base di alcolici in una stanza. Il bilancio è di un denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e di un altro nei guai per sospetta evasione dagli arresti domiciliari.

Secondo la ricostruzione della questura verso le 13 di venerdì una coppia di vicentini residenti in città, lui 22 anni e lei 19, hanno preso una camera al primo piano dell'hotel e, dopo aver chiamato alcuni amici, li hanno fatti entrare di nascosto dalle scale antincendio esterne. Il portiere, attraverso i monitor delle telecamere di videosorveglianza, ha notato lo strano via vai e ha chiamato il 113. All'arrivo degli agenti della volante, alcuni partecipanti al festino se la sono data a gambe ma gli operatori sono riusciti a fermarne quattro. All'interno della stanza c'era la coppia che aveva fatto la prenotazione, una minorenne di 17 anni e un'altro ragazzo, A.B. di 22 anni. Quest'ultimo si è strappato la maglietta davanti ai poliziotti, sfidandoli minacciosamente e beccandosi una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

All'interno della camera gli agenti hanno trovato diverse bottiglie di alcolici e un abbonamento delle Svt intestato a un 18enne agli arresti domiciliari. Un poliziotto si è detto sicuro di aver riconosciuto il giovane, lo stesso che aveva inseguito poco prima, senza riuscire a prenderlo, durante la fuga tra i corridoi dell'hotel. Una pattuglia è quindi andata a casa del sospetto il quale ha aperto la porta presentandosi sudato e trafelato me negando di aver lasciato l'abitazione. Il giovane ora rischia la denuncia per evasione.