Feste di Natale, maxi controlli dei carabineri nel Vicentino: droga e alcol

I Carabinieri del NORM della Compagnia di Vicenza, nel weekend delle festività natalizie, hanno intensificato i controlli sulle strade per garantire una maggiore sicurezza al meritato riposo di questi giorni. In particolare, durante i vari posti di controllo, sono stati deferiti in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza alcolica” cinque persone



Si tratta di un 29enne di Camisano Vicentino, sorpreso alla guida di una Smart con un tasso di 2,87 g/l; un 21 di Costabissara, neopatentato, sorpreso alla guida di una Fiat Punto con un tasso di 1,9 g/l; un 27enne di Trissino, alla guida di una Peugeot 206 con un tasso di 1,7 g/l; un bergamasco 24enne, alla guida di una Mercedes con un tasso di 1,03 g/l; un 46enne di Torri di Quartesolo, sorpreso alla guida di una Mercedes con un tasso di 1,42 g/l.



Le patenti di guida sono state ritirate e le autovetture affidate agli aventi diritto. Inoltre sono stati segnalati alla Prefettura per “detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale” un 27enne, un 25enne ed un 18enne, tutti residenti a Vicenza, trovati in possesso rispettivamente di 7 grammi il primo e due gli altri di hashish. Tutti e tre si trovavano su autovetture in compagnia di amici ed in particolare uno dei tre dichiarava di voler festeggiare “in maniera diversa” il Natale.