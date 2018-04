Festa della Liberazione, Variati: "Sbagliato relegare 25 aprile solo a un ricordo"

A Vicenza la giornata del 25 aprile, 73esimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo, è stata celebrata con la Santa Messa in suffragio dei Caduti alle 10 nel Tempio di San Lorenzo, quindi il trasferimento in corteo in piazza dei Signori dove, a partire dalle 11.15, si sono succeduti l’ingresso delle autorità e dei labari delle associazioni combattentistiche e d’arma, e del gonfalone della Provincia di Vicenza, gli onori alla bandiera della Città di Vicenza decorata di due medaglie d’oro al valore militare, l’alzabandiera, la lettura delle motivazioni delle medaglie d’oro concesse al corpo Volontari della Libertà e alla Bandiera di Vicenza, gli onori ai Caduti e la deposizione delle corone.

L'alfiere delegato a portare la bandiera della Città decorata di due medaglie d'oro al valore militare è stato il presidente del consiglio comunale Federico Formisano.

Sono seguiti il saluto del sindaco e presidente della Provincia di Vicenza Achille Variati e l’orazione ufficiale di Francesco Binotto, presidente dell'associazione Volontari della Libertà.

SALUTO DEL SINDACO