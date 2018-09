Festa dei Oto, cade magnolia secolare a Campo Marzo

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a campo Marzio per il taglio di una magnolia secolare alta oltre 15 metri caduta, nella notte da una proprietà privata lungo il percorso ciclabile pedonale di accesso al parco da viale Eretenio.

Le due squadre dei pompieri intervenuti anche con l’autoscala hanno tagliato la pianta liberando la via ciclopedonale oggi utilizzata dai pellegrini, che si recono a Monte Berico per la festa degli “Oto”. Le operazioni di sgombero della via sono durate due ore circa.