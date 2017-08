Esodo di Ferragosto, traffico in tilt: centinaia di chiamate alla stradale

Un 15 agosto da bollino nero per il traffico. Dalle 9 di mattina di martedì molti turisti di Ferragosto che hanno deciso di concedersi la giornata sulla montagna vicentina hanno trovato rallentamenti e code chilometriche.

La polizia stradale di Vicenza segnala traffico intenso in tutte le direzione di montagna: sul Costo di Asigo, all'uscita della Valdastico da Piovene, sulla Valsugana da Bassano e ad Arsiero. Colonna di macchine per sei chilometri da diverse ore sulla A31, sia in uscita a Thiene che a Piovene Rocchette.

Moltissime - più di 200 in poche ore - e continue le chiamate alla Polstrada per piccoli incidenti, fortunatamente, fino alle 13, senza feriti a parte lo scontro auto-moto a Campolongo sul Brenta.

(notizia in aggiornamento)