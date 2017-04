Montecchio, 67enne muore andando all'ospedale di Arzignano

Non ce l'ha fatta Fernando Rodeghiero, 67 anni, a raggiungere l'ospedale di Arzignano, dove si era diretto domenica mattina perchè afflitto da un malessere da alcune ore.



L'uomo, partito da Montecchio, dove risiedeva, con la famiglia, è stato stroncato durante il tragitto, a pochi chilometri dal nosocomio. In auto con lui c'erano la moglie e la figlia, che quando la situazione è precipitata hanno chiamato i soccorsi ma i sanitari del Suem 118 non hanno potuto far nulla per la vittima.