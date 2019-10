A piedi nel centro del paesino con un tirapugni in ferro: nei guai un 18enne

L'atteggiamento da "bulletto" gli è costata una denuncia per per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

M.H.,18enne di nazionalità marocchina residente a Pojana Maggiore, nei giorni scorsi stava passeggiando in centro a Barbarano quando, sottoposto a controllo di routine da parte dei carabinieri, è stato trovato in possesso di un tirapugni in ferro e di un involucro in cellophane, adeguatamente confezionato, contenente 1, 75 grammi di marijuana detenuta per uso personale.

L’Autorità Giudiziaria e la Prefettura di Vicenza, sulla scorta dell’informativa depositata dai militari, valuteranno i conseguenti provvedimenti da adottare nei confronti del responsabile.