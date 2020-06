Spaccio in città: pusher incastrato dalle telecamere

Sarà indagato per spaccio di sostanze stupefacenti il 34enne, O.M., di nazionalità nigeriana, senza fissa dimora che mercoledì 3 giugno è stato fermato dalla polizia locale in viale Milano dopo aver ceduto, in cambio di denaro, 0,26 grammi di eroina a un 24enne, A.G., di nazionalità moldava, residente a Bassano del Grappa. Il 34enne è stato trovato, inoltre, in possesso di 1,73 grammi di marijuana e di 195 euro in contanti dei quali non è stato in grado di giustificare la provenienza. Il denaro e le sostanze stupefacenti sono state sequestrati.

L'operazione è stata eseguita da personale del Nos, il nucleo operativo speciale della polizia locale, in borghese con l'ausilio delle telecamere di sorveglianza. Alle 13 di mercoledì 3 giugno gli agenti del Nos stavano effettuando un controllo in viale Milano coadiuvati dai colleghi del sistema di videosorveglianza che hanno notato che il 24enne, fermo davanti alla stazione Svt, è stato raggiunto dal 34enne proveniente da viale Milano.

Dopo un breve colloquio, tra i due c'è stato lo scambio di un piccolo involucro in cambio di denaro. Sempre monitorato dalle telecamere, in contatto con il Nos, il giovane acquirente, quindi, si è allontanato verso la stazione ma qui è stato fermato da una pattuglia di agenti in borghese. Preso dal panico, il 24enne ha cercato di disfarsi dell'involucro gettandolo a terra. Gli agenti hanno, quindi, recuperato la sostanza, pari a 0,26 grammi di eroina, che è stata sottoposta a sequestro penale, e segnalato il giovane alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Contestualmente, altri agenti hanno fermato in viale Milano il 34enne responsabile della cessione delle sostanze stupefacenti e lo hanno accompagnato al comando di contra' Soccorso Soccorsetto dove è stato sottoposto a fotosegnalamento e indagato per spaccio di sostanze stupefacenti. Una volta perquisito il giovane è stato trovato in possesso anche di un involucro di nylon contenente 1,73 grammi di marijuana e di 195 euro dei quali non è stato in grado di giustificare la provenienza. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale.