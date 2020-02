Fermato tre volte di fila senza patente: 10mila euro di multa

Una sorbola da 10700 euro. Tanto ammonta la multa che la polizia locale di Arzignano ha elevato, assieme a una denuncia, a un cittadino di 52 anni, S.V., residente a Crespadoro. L'uomo è stato fermato per ben tre volte nel giro di 3 settimane pur non avendone i requisiti.

La prima volta sulla provinciale Arzignano-Chiampo il 7 gennaio. In quel caso gli agenti avevano appurato che stava circolando su un veicolo (Fiat 600) non assicurato e non revisionato e con patente scaduta. Gli agenti hanno quindi provveduto ad elevargli una sanzione complessiva di 1.200 euro, oltre a provvedere al sequestro del veicolo e al ritiro della patente.

Quattro giorni dopo l'uomo è stato fermato una seconda volta lungo la provinciale sempre a bordo di una Fiat 600. I questo caso, oltre alla mancata revisione e assicurazione, vi era l'aggravante dell'utilizzo di veicolo sottoposto a sequestro e con patente ritirata. La sanzione in questo caso è stata più pesante vista la recidività per assenza di assicurazione: l’importo complessivo della sanzione è stato 5.726 euro e la Polizia Locale sta valutando la violazione di carattere penale (per violazione del sigilli) da trasmettere alla Procura della Repubblica.

Il 29 gennaio è stato fermato una terza volta, in questo caso a bordo di una Peugeot 206, anche questa sprovvista di assicurazione. In questo caso è stata elevata una sanzione di 3.786 euro e anche questo veicolo è stato sottoposto a sequestro.

Le sanzioni, accumulate, ammontano quindi a 10.711 euro.