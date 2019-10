Fermato in auto con due barattoli di maria, a casa aveva una mini-serra: arrestato studente

Operazione antidroga, mercoledì sera, dei carabinieri di Istrana che hanno arrestato per detenzione di stupefacente M.E., 23enne studente di Breganze. Il giovane è stato fermato e controllato in serata ad Istrana, lungo via Castellana, mentre era al volante della sua auto: nel baule del suo veicolo sono stati rinvenuti due barattoli in vetro contenenti 64 grammi di marijuana.

Inoltre, presso la sua abitazione sono stati sequestrati altri 214 grammi di marijuana, 6 piante di cannabis, una serra artigianale per la maturazione, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. Trattenuto in camera di sicurezza durante la notte, stamattina il tribunale di Treviso ha convalidato l'arresto del 23enne e disposto obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Da Trevisotoday