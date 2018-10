Fermano un furgone per un controllo: carabinieri arrestano rapinatore 52enne

I carabinieri della compagnia di Valdagno verso la mezzanotte di venerdì hanno fermato un furgone, lungo la provinciale verso Crespadoro, con a bordo quattro stranieri. Visto l'ora tarda, il mezzo utilizzato e gli occupanti, i militari hanno deciso di eseguire un controllo più approfondito dei soggetti procedendo alla loro identificazione mediante le impronte digitali.

Dall'accertamento è risultao che uno dei passeggeri, Asif Sayed, pregiudicato pakistano 52enne residente a Paderno Dugnano in provincia di Milano, risultava colpito da un'ordine di carcerazione per una condanna per rapina comessa a Milano. Reato per il quale doveva ancora scontare quattro mesi di reclusione. Il pakistano è stto portato al San Pio X dove sconterà la pena.