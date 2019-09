Litiga con la ex e si taglia un'arteria: 23enne rischia di morire dissanguato

Lo hanno trovato in un lago di sangue, accasciato a fianco della sua auto vicino alla questura di Vicenza. L'episodio è accaduto verso le 14 di venerdì e l'allarme è scattato immediatamente, con l'arrivo di un ambulanza a sirene spiegate chiamata da un passante che pensava che M.S., senegalese di 23 anni, fosse stato investito da una vettura. Portato d'urgenza in ospedale il giovane è stato operato e sottoposto a trasfusione. Un intervento che gli ha chiuso il grosso taglio all'arteria omerale e che gli ha salvato la vita.

Il mistero sull'episodio è stato risolto in seguito dalle indagini della polizia. Secondo la ricostruzione della questura il senegalese si è ferito al braccio sferrando un pugno a una vetrata sulla tromba delle scale di un condomino a San Lazzaro. Il raptus sarebbe scattato dopo una furiosa lite con la ex-fidanzata. I poliziotti, dopo aver perquisito la sua Opel Grigia intrisa di sangue, non trovando niente di rilevante si sono recati nel palazzo dove è avvenuto il fatto (qualche ora prima avevano ricevuto una segnalazione dai residenti per una lite condominale) e hanno appunto trovato una scia di sangue per le scale.

Il 23enne, residente a Montecchio, dopo essersi tagliato si era messo in auto probabilmente per raggiungere l'ospedale ma ha dovuto fermarsi per aver perso troppo sangue.