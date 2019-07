Delitto di Montegaldella: esce dal coma l'amico di Marianna Sandonà

È passato un mese dal brutale assassino di Marianna Sandonà, la 43enne uccisa a coltellate a Montegaldella lo scorso 8 giugno. Assieme a lei si trovava il suo amico padovano 45enne Paolo Zorzi, anche lui accoltellato e ferito gravemente. Mente il camionista Luca Segnini, che aveva tentato il suicidio colpendosi con lo stesso coltello usato nell'aggressione, si trova in carcere per l'omicidio della donna e il tentato omicidio del collega (tutti e tre lavoravano alla Dab Pump di Mestrino), Zorzi nei giorni scorsi è uscito dal reparto rianimazione ed è stato trasferito in pneumologia.

Il giorno dell'omicidio il 45enne di Cervarese Santa Croce era andata a casa di Marianna per testimoniare sulla riconsegna di alcuni effetti personali che la vittima doveva restituire a Segnini ed era stato colpito da due coltellate, finendo in coma. Ora la sua testimonianza potrebbe essere fondamentale per ricostruire nel dettaglio quanto è accaduto.