Allunga le mani sulla fidanzata, scoppia la rissa in disco: due in ospedale

Si è messo in pista con il suo amico, entrambi erano ubriachi ma lui ha cominciato ad allungare le mani palpeggiando una ragazza. Il fidanzato di lei non l'ha presa bene ed è scoppiata una rissa. L'episodio è successo attorno alle 4 di notte tra sabato e domenica alla discoteca Feel di via Vecchia Ferriera a Vicenza. Protagonisti due ragazzi che, dopo la discussione all'interno del locale, si sono picchiati.

I fidanzati lui di 22 anni, lei di 24, si sono trovati i due ubriachi che li hanno pesantemente molestati. Uno dei due ha sferrato un pugno al volto al giovane che aveva chiesto loro di andarsene A quel punto il fidanzato ha reagito colpendo per errore, sempre con un pugno, un cliente della discoteca che era intervenuto per calmare la rissa. Tutti e due i feriti sono finiti al pronto soccorso per le medicazioni mentre i due ubriachi si sono volatilizzati prima dell'arrivo della polizia, nel frattempo avvisata dai presenti.