Febbre da gioco: lasciano i bambini in auto di notte fuori dal Byngo

Febbre da gioco irresistibile tanto da rischiare la denuncia per abbandono di minore. È su questo che sta indagando la questura di Vicenza, intervenuta nella serata di giovedì al Byngo Palladio di Strada Padana verso a Vicenza. Verso le 21:40 un addetto alla portineria ha notato che due donne uscivano dalla sala giochi con delle bottigliette d'acqua, entravano in auto e dopo qualche minuto rientravavo nel locale per continuare a giocare.

Le due, come appurato dalle immagini della sorveglianza, era arrivate poco meno di un'ora prima a bordo di una Ford Focus. Insospettito, il portiere ha controllato il parcheggio notando che all'interno della macchina c'erano tre bambini, due maschi e una femmina. Quest'ultima, alla vista del custode, ha preso un telefono cellulare e ha effettuato una chiamata. Dopo qualche minuto le due donne sono uscite dal Byngo e senza dare spiegazioni sono salite in macchina allonandosi di gran carriera.

L'uomo ha quindi chiamato la polizia non prima di essersi segnato il numero di targa dell'auto. La Focus appartierne a un cittadino romeno regolarmente residente a Camisano, sulla qui posizione sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.