Fascismo a Vicenza: «Ora basta!»

Ma non è così, secondo il PD di Vicenza che ricorda gli episodi recenti

La partecipazione di assessori e consiglieri di maggioranza alla manifestazione in Via Martiri delle foibe alla presenza di formazioni di estrema destra.

I post e i like che ammiccavano ai movimenti di estrema destra dei candidati De Marzo e Naclerio, per i quali il candidato sindaco Rucco aveva promesso provvedimenti alla fine mai attuati (anzi, gli stessi sono stati ampiamente valorizzati nell’attuale amministrazione)

La nota prosegue

"All’allungarsi della lista il sindaco Rucco non ha mai preso provvedimenti seri, dimostrando tutta la sua inadeguatezza istituzionale e l’incapacità di contenere le frange più estreme del proprio schieramento e determinanti per la sua elezione. In questo contesto non c’è da stupirsi se i movimenti che si ispirano al fascismo si sentono ormai autorizzati a qualunque tipo di provocazione.

L’ultima di queste, con un vergognoso striscione in Contrà Muschieria, a due passi da Piazza dei Signori, inneggiante al centenario della nascita dei Fasci italiani di combattimento, mortifica ancora una volta la nostra città medaglia d’oro al valor militare per la Resistenza. Il Sindaco non può più temporeggiare, deve agire con forza, questa deve essere l’ultima provocazione tollerata. Chiediamo l’intervento immediato della Polizia Locale e la rimozione dello striscione".