Muore a 33 anni nell'azienda di famiglia: indagini in corso

Dramma poco dopo le 15 di mercoledì all'interno dell'azienda agricola Gobbo Bortolo & figli a Fara Vicentino, dove è stato ritrovato il corpo senza vita di Davide Gobbo, 33 anni.

Il personale medico del 118, intervenuto tempestivamente insieme ai carabinieri di Breganze, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, che potrebbe essere dovuto ad un arresto cardio-circolatorio. Il pm di turno ha comunque disposto l'autopsia per fugare ogni dubbio sulle cause della morte.