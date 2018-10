Le fiamme distruggono il fienile: si sospetta il dolo

Allarme nella notte per un fienile e una baracca a fuoco in via Mezzavilla 16 a Fara Vicentino, a ridosso di una abitazione. Il rogo si è sviluppato verso le una nella notte tra giovedì e venerdì e ha distrutto l'auto della famiglia residente, una imballatrice e tutti gli attrezzi all'interno, oltre ad aver ridotto in cenere quasi tutto il fieno. Sul fatto ci sono delle indagini in corso e non si esclude il dolo.

Ad accorgersi dell'incendio sono stati i vicini di casa dei proprietari che stavano dormendo quando le fiamme si sono sviluppate. Sul posto sono intervenuti 3 automezzi dei vigili del fuoco da Vicenza e Schio e le operazioni sono terminate verso le sei del mattino.