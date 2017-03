Morto il finto ambasciatore che provò a beffare il Tribunale di Vicenza

L'avventurosa vita del trentaduenne è terminata nella campagna di Zevio - lo riporta L'Arena - dove è finita la ricerca delle autorità.

L'uomo potrebbe averla fatta finita per non affrontare le indagini a suo carico. Al Tribunale di Vicenza si era presentato scortato da due sedicenti guardie del corpo e spacciandosi per “Console Generale della Missione in Italia per la International Commission of Diplomatic Relations Human Rights and Peace IGO” (agenzia operante in seno all’ONU e peraltro realmente esistente) ed anche come “Diplomatico per gli Affari Generali del Ghana”.

Dagli accertamenti voluti dal presidente del Tribunale era emerso che presso la citata agenzia dell’ONU nessuno conosceva il soggetto e che detta agenzia non aveva sedi diplomatiche in Italia. Poco dopo gli investigatori della Polizia di Stato avevano eseguito perquisizioni presso la finta sede diplomatica di San Giovanni Lupatoto (VR) e nel corso del blitz erano stati rinvenuti e sequestrati targhette, biglietti da visita, tesserini diplomatici autoprodotti recanti indicazione della citata agenzia dell’ONU.