Reddito di cittadinanza, blitz in provincia: in 9 presentano false attestazioni, denunciati

Dopo aver ottenuto il reddito di cittadinanza apr un bar. Protagonista della vicenda portata allo scoperto dalle indagini condotte dalla guardia di finanza berica è un soggetto residente in città che una volta percipito il fondo di sussistenza messo a disposizione dallo Stato ha avviato un attività ad Altavilla Vicentina assumendone, peraltro, la legale rappresentanza, omettendo di comunicare all’Inps l’intervenuta variazione e continuando, così, a percepire indebitamente le erogazioni mensili.

Ma non è il solo ad essere stato smascherato. In un altro caso infatti, a Montebello Vicentino è emersa la falsità della Dsu presentata dal richiedente in quanto lo stesso aveva omesso di dichiarare la percezione di emolumenti da lavoro dipendente percepiti da un soggetto giuridico nel periodo di riferimento nascondendo inoltre di essere il rappresentante legale di 6 società di capitali.

E ancora, a Lonig, a seguito di accertamenti delle fiamme gialle, un soggetto percettore di reddito di cittadinanza aveva omesso di comunicare all’Inps il fatto che era ai domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale.

Negli altri casi, gli accertamenti svolti dai finanzieri hanno fatto emergere la presentazione all’Inps di autocertificazioni non veritiere ed omissive con riguardo alla situazione anagrafica, patrimoniale, reddituale propria e/o del proprio nucleo familiare.

Sono in totale 9 i casi di illecita percezione del reddito di cittadinanza emersi per un ammontare complessivo di 50.000 euro.

I controlli eseguiti hanno riguardato percettori di reddito di cittadinanza, e loro nuclei familiari, localizzati nei comuni di Vicenza, Altavilla Vicentina, Montebello Vicentino, Recoaro Terme, Schio, Pojana Maggiore, Lonigo ed Asiago.