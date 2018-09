Falsa vendita online: operaio compra motore da barca e viene truffato

I carabinieri della stazione di Sossano lunedì hanno denunciato in stato di libertà per il reato di truffa in concorso D.P.DM 51enne e S.V 28enne entrambi residenti a Pescara.

Gli indagati, utilizzando il sito di vendite on line www.subito.it, pubblicizzavano la vendita di un motore da barca inducendo il potenziale acquirente, un operaio 42enne residente a Sossano, ad effettuare a titolo di acconto un bonifico 500 euro, a favore di una carta PostPay risultata intestata ad uno degli indagati.

Successivamente entrambi si sono resi irreperibili a qualsiasi chiarimento circa la mancata definizione dell’accordo di vendita.