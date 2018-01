Fallimento Vicenza, il giorno del processo

Giornata storica per il club fondato nel 1902: oggi in tribunale si deciderà (con ogni probabilità) il fallimento del Vicenza ma, soprattutto, se ci sarà la possibilità di proseguire la stagione, conservando così il titolo sportivo, in attesa di nuovi acquirenti.

L'istanza di fallimento era stata presentata il 12 gennaio e, dopo appena 3 giorni, il giudice aveva nominato come curatore fallimentare pro tempore Nerio De Bortoli, che potrebbe oggi essere confermato. Il commercialista veneziano presenterà la documentazione raccolta negli ultimi frenetici giorni oltre a dover dimostrare che i biancorossi hanno le risorse per proseguire il campionato.

Con il fallimento, sarà azzerato l'annoso debito, sul cui importo totale non c'è ancora certezza, e i creditori potranno ottenere almeno una parte di quanto gli spetta. Proseguiranno inoltre le indagini su eventuali illeciti nel bilancio. Non si esclude, visti gli esiti delle prime indagini della GDF, su cui vige comunque il massimo riserbo, che ci possano anche essere procedimenti penali.

Gli aggiornamenti

E' stata convocata una conferenza stampa alle 14.30. QUI LA DIRETTA

Ore 10.30 Esce dal tribunale anche De Bortoli

Ore 10.12: L'uscita dall'aula di Sanfilippo