Fallimento Vicenza Calcio, Giglioli: "Sono pessimista"

Torniamo ad avvalerci dell’esperto dottor Gianni Giglioli per avere un parere sull’attività del comitato dei creditori all’interno della procedura di esercizio provvisorio nel fallimento Vicenza calcio.

“Il comitato dei creditori un organo tecnico che viene chiamato per dare pareri in ordine a certi provvedimenti di pertinenza del curatore e che hanno un rilievo importante. I membri sono 3 e votano a maggioranza.”

Che effetto può avere il diniego rispetto ad una proposta del curatore?

“Se il Comitato dice di no, questo è motivo per bloccare l’atto, persino l’esercizio provvisorio che può essere interrotto sulla base di risultanze contabili o altri dat ritenuti decisivi. Non è quindi il Comitato dei Creditori a fare le proposte ma il Curatore.”

A suo avviso c’è qualcuno che potrebbe avere convenienza, in questo momento, a far saltare l’asta?

“Direi proprio di no. Soprattutto i creditori, per il cui interesse il Curatore si muove, hanno tutto il vantaggio ad arrivare al ricevimento di un’offerta precisa per quel che resta del valore capitale della società, poco o tanto che sia.” Come vede la situazione, dunque? “Il destino del Vicenza Calcio sta nelle mani, anzi nei piedi dei giocatori. Una squadra ancora in Terza serie ha un minimo di valore d’asta, una precipitata nel calcio dilettantistico non ne ha praticamente più.”

Un’altra cosa importante. Se il 10 maggio ci fosse una sola offerta sul tappeto, il dr. De Bortoli potrebbe rifiutarla?

“No, se l’offerta raggiunge il minimo stabilito, il curatore deve chiudere l’asta con l’assegnazione. Se le offerte sono più di una, procederà a chiudere con l’offerta più alta.”

Pensa ad una soluzione positiva?